Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на детей из средств маткапитала

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о дополнительном ежемесячном пособии семьям с детьми до трёх лет из средств материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, часть средств маткапитала может ежемесячно отправляться семьям, где среднедушевой доход не превышает двукратный детский прожиточный минимум, установленный в регионе проживания. Пособие может быть оформлено на каждого ребёнка.