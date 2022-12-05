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5 декабря, 18:16

Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на детей из средств маткапитала

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о дополнительном ежемесячном пособии семьям с детьми до трёх лет из средств материнского капитала. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, часть средств маткапитала может ежемесячно отправляться семьям, где среднедушевой доход не превышает двукратный детский прожиточный минимум, установленный в регионе проживания. Пособие может быть оформлено на каждого ребёнка.

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Ранее Путин сообщил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года. В 2023-м его размер на первого ребёнка составит почти 590 тысяч рублей, на второго — около 780 тысяч рублей.

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Наталья Исакова

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