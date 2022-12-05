С 1 января повысят пособия: На сколько вырастут выплаты и что нужно учесть получателям С 1 января получателей пособий ждёт целый ряд новшеств. Кому повысят выплаты и на сколько, а также как изменятся меры социальной поддержки? 4 декабря, 23:40 Фото © Shutterstock

С 1 января 2023 года начнут выплачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Право на него предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и людям, у которых есть дети в возрасте до 17 лет. Правда, чтобы получать выплаты, должны соблюдаться определённые условия. Родители ребёнка должны быть гражданами России и постоянно проживать на территории страны. Об этом рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Она пояснила, что нуждаемость будет определяться исходя из того, какой доход у семьи и насколько она обеспечена имуществом. Так, право на пособие получат люди, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Учитываются деньги, полученные за последние двенадцать календарных месяцев. Расчёт проводится так: делят одну двенадцатую суммы доходов всех членов семьи за расчётный период на число членов семьи.

Также при подсчёте нуждаемости учитывается наличие у семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счёте) в банках. Если человек не работает, но при этом считается трудоспособным, то просто так выплачивать пособие не будут. Потребуется объяснить, почему сейчас нет работы.

Если речь идёт о пособии для женщины, которая встала на учёт в ранние сроки беременности, то оно составит 50, 70 или 100 процентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе проживания. Все суммы учитываются на момент подачи заявления. А ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка будет в размере прожиточного минимума на ребёнка, который определён на уровне региона. Тут выплаты составят тоже 50, 70 или 100 процентов в зависимости от дохода семьи.

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— То есть со следующего года семьи, которые относятся к малоимущим, будут получать пособия с рождения ребёнка до 17 лет, и размер пособия будет зависеть от регионального прожиточного минимума. К примеру, если брать размер прожиточного минимума на ребёнка на 2022 год по Санкт-Петербургу, то пособие будет составлять в размере 100% — 14 042 рубля, 70% — 9829,4, а 50% — 7021 рубль. И это с учётом прожиточного минимума на 2022 год. На следующий год он будет увеличиваться в регионах, — объяснила Оксана Красовская.

Юрист обратила внимание, что пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, которое ранее выплачивали всем неработающим гражданам, теперь также будет назначаться с учётом доходов семьи. У тех семей, у которых ребёнок родился до 1 января 2023 года, есть право оформить пособие по уходу за ребёнком без учёта дохода семьи.

— Стоит отметить, что с 1 января вырастет и размер прожиточного минимума, от которого зависит величина многих социальных выплат, в том числе и детских пособий. Он составит 14 375 рублей. В дальнейшем планируется увеличение прожиточного минимума. Соответственно, будет новый перерасчёт, — рассказала генеральный директор юридической компании "Юрист" Асия Мухамедшина.

В регионах также будут изменения. Так, в Тульской области с 1 января 2023 года условливаются новые пособия. Например, при рождении ребёнка на территории региона после 31 декабря 2022 года и государственной регистрации его рождения там одному из родителей назначается и выплачивается единовременная выплата. Её размер составит 25 000 рублей либо 50 000 рублей.

— Право на получение единовременной выплаты при рождении ребёнка в размере 25 000 рублей имеет родитель при рождении ребёнка независимо от своего места жительства. 50 000 рублей получит семья, в которой один из родителей является студентом, обучающимся по очной форме в профессиональной образовательной организации или вузе. При рождении двух или более детей одновременно единовременная выплата при рождении ребёнка выплачивается на каждого ребёнка, — отметила Оксана Красовская.

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В Тульской области будет ещё и областное пособие. Получать его можно при рождении ребёнка в период с 1 января по 31 июля 2023 года одному из родителей.

Размер выплаты — 14 455,43 рубля. Получить её имеют право семьи при рождении первого ребёнка. Здесь тоже будет учитываться среднедушевой доход семьи. Также получить выплату смогут семьи при рождении второго и последующих детей.

Право на получение областного единовременного пособия на ребёнка в размере 29 298,26 рубля имеют семьи при рождении ребёнка, в которых один из родителей является студентом. При рождении двух и более детей одновременно в таких семьях областное единовременное пособие выплачивается на каждого ребёнка.

Бывает, что у родителей возникает право на получение областного единовременного пособия на ребёнка по нескольким основаниям. В этом случае выбирается одно из них. На его основе и делается выплата. Семья при рождении сразу нескольких детей имеет право на получение областного единовременного пособия в размере 23 490,17 рубля на каждого ребёнка.

В некоторых регионах также планируется индексация, но пока ещё не приняты проекты бюджета. Например, ожидается прибавка в Ленинградской области.

Асия Мухамедшина отметила, что со следующего года изменится и порядок получения ряда социальных выплат, в том числе и пособий. Некоторые новшества вступили в силу уже сейчас. В частности, запустили на портале госуслуг новый сервис, который упрощает получение пособия на детей. Это позволяет быстро оформить назначение выплат. Кстати, получить такую меру поддержки может не только родитель, но и опекун ребёнка. Если каких-то сведений для назначения пособия не хватает, то их нужно предоставить в территориальное отделение ПФР. Узнать об этом достаточно просто, так как соответствующее уведомление придёт в личный кабинет.

— Важно отметить, что с 1 января 2023 года начнёт работу Социальный фонд России. Он объединит в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. По линии ПФР люди получают пенсии, социальные выплаты, материнский капитал, пособия и выплаты на детей. Фонд социального страхования сейчас предоставляет больничные и пособия, родовые сертификаты, технические средства реабилитации, путёвки на санаторно-курортное лечение. После объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования сохранится преемственность всех выплат и услуг, которые сейчас находятся в компетенции двух фондов, — рассказали в ПФР.

Там пояснили, что объединение фондов приведёт к упрощению процедуры выплат. С 1 января все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу. Сохранятся также даты доставки пенсий и пособий.

Авторы Нина Важдаева