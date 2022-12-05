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5 декабря, 18:57

В Краснодаре потушили пожар в здании, где расположены отель и ресторан

Пожар в многоэтажном здании в центре Краснодара, где расположены ресторан и гостиница, полностью потушен. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. По данным ведомства, пострадавших в результате случившегося нет.

"В 20:29 полная ликвидация, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Из здания спасатели эвакуировали 50 человек, ещё 10 спасли. О причинах пожара пока не сообщается. В его ликвидации были задействованы 81 человек и 27 единиц техники. По факту происшествия прокуратура организовала проверку.

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Ранее сообщалось, что в центре Краснодара загорелось здание, в котором расположены отель и ресторан. Судя по словам свидетелей произошедшего, пожар распространился очень быстро.

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Telegram / МЧС Кубани

Наталья Исакова

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