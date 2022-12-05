Путин продлил запрет на сделки с участниками из недружественных стран

Ещё на год, до конца 2023-го, продлён запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях РФ, ряде банков и других предприятиях, в том числе в сфере ТЭК. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Эти изменения касаются указа российского лидера от 5 августа о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций. Действие ограничений ранее было рассчитано на период до конца этого года, в новом документе установлена дата до 31 декабря 2023 года включительно.

Запрет касается сделок, в результате которых может измениться структура владения российскими компаниями, их уставный капитал и порядок реализации инвестиционных проектов.

Ограничения распространяются на соглашения с акциями "недружественных" инвесторов в уставных капиталах стратегических предприятий и компаний, с долями компаний, производящих и обслуживающих оборудование для ТЭК, поставщиков тепла и электроэнергии, а также нефтеперерабатывающих предприятий, на контракты с акциями российских банков (по списку, согласованному кабмином с ЦБ), на сделки с бумагами компаний, разрабатывающих крупные месторождения. Отдельно прописаны в указе проект "Сахалин-1" и Харьягинское месторождение в Ненецком автономном округе. Однако указано также, что президент может специальным решением разрешить какую-либо сделку.