В России вырастет штатная численность МВД

В России определена новая предельная штатная численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий). В 2025 году она вырастет почти до 940 тысяч человек. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, с 1 января 2023 года предельная штатная численность органов внутренних дел РФ установлена в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел РФ, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников.

С 1 января 2024 года максимальный штат ОВД равен 934 011 единицам (781 845 сотрудников органов внутренних дел, 18 018 федеральных государственных гражданских служащих, 134 148 работников).

А с января 2025 года — 938 856 единиц (в том числе 786 299 сотрудников органов внутренних дел, 18 037 федеральных государственных гражданских служащих, 134 520 работников).

Для реализации указа Правительству России Путин поручил предусмотреть выделение МВД РФ бюджетных ассигнований из федерального бюджета.