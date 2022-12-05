Захарова чётко обозначила позицию России по Запорожской АЭС

Россия не намерена передавать контроль над Запорожской атомной электростанцией какой-то третьей стороне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что об этом не может быть и речи.

"Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи", — сказала в беседе с РИА "Новости" Захарова.

Она напомнила, что станция находится на территории РФ и полностью управляется Россией. Москва исходит из того, что только Россия может обеспечить физическую и ядерную безопасность Запорожской АЭС.