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5 декабря, 19:27

Захарова чётко обозначила позицию России по Запорожской АЭС

Захарова: О выводе ЗАЭС из-под российского контроля не может быть и речи

Россия не намерена передавать контроль над Запорожской атомной электростанцией какой-то третьей стороне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что об этом не может быть и речи.

"Ни о каком выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-то третьей стороне не может быть и речи", — сказала в беседе с РИА "Новости" Захарова.

Она напомнила, что станция находится на территории РФ и полностью управляется Россией. Москва исходит из того, что только Россия может обеспечить физическую и ядерную безопасность Запорожской АЭС.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что российские силы не готовятся покидать Запорожскую АЭС.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Анатолий Симоненко

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