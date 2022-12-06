В Госдуме требуют заблокировать блог Даши Корейки из-за ЛГБТ-пропаганды

Депутат Госдумы Яна Лантратова потребовала проверить популярных тиктокеров Дашу Корейку (настоящее имя — Максим Матвеев) и Хилми Фокса на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды. Документы на имя генпрокурора Игоря Краснова и руководителя Роскомнадзора Андрея Липова есть в распоряжении Лайфа.

По мнению парламентария, контент блогеров не только подпадает под новый закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, но и оскорбляет чувства верующих и транслирует аудитории аморальное поведение. Лантратова просит заблокировать телеграм-каналы и другие блоги Корейки и Фокса.