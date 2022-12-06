В Госдуме требуют заблокировать блог Даши Корейки из-за ЛГБТ-пропаганды
Депутат Лантратова просит Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить Дашу Корейку и Хилми Фокса из-за пропаганды ЛГБТ
Депутат Госдумы Яна Лантратова потребовала проверить популярных тиктокеров Дашу Корейку (настоящее имя — Максим Матвеев) и Хилми Фокса на предмет распространения ЛГБТ-пропаганды. Документы на имя генпрокурора Игоря Краснова и руководителя Роскомнадзора Андрея Липова есть в распоряжении Лайфа.
По мнению парламентария, контент блогеров не только подпадает под новый закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии, но и оскорбляет чувства верующих и транслирует аудитории аморальное поведение. Лантратова просит заблокировать телеграм-каналы и другие блоги Корейки и Фокса.
Напомним, что 5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Теперь полностью запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в социальных сетях, СМИ, кино, литературе, рекламе. Также вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: теперь за пропаганду ЛГБТ в отношении лиц любого возраста (а не только детей) будет грозить административная ответственность.