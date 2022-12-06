СК официально подтвердил гибель пяти человек в Нижневартовске, ещё трое числятся пропавшими
Следственный комитет официально подтвердил гибель пяти человек при взрыве газа в Нижневартовске, ещё трое числятся пропавшими без вести. Так в ведомстве прокомментировали Лайфу информацию СМИ о том, что число жертв якобы увеличилось до десяти.
По данным СК, ночью нашли тело женщины, её уже опознали, а сегодня днём нашли тела ещё двух мужчин и ребёнка. При этом одну жертву нашли в первый день. Таким образом, число погибших составляет пять. Также ещё три человека числятся пропавшими без вести.
Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки. Изначально сообщалось о шести погибших, а семь человек числились пропавшими без вести.
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