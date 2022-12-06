СК официально подтвердил гибель пяти человек в Нижневартовске, ещё трое числятся пропавшими

Следственный комитет официально подтвердил гибель пяти человек при взрыве газа в Нижневартовске, ещё трое числятся пропавшими без вести. Так в ведомстве прокомментировали Лайфу информацию СМИ о том, что число жертв якобы увеличилось до десяти.

По данным СК, ночью нашли тело женщины, её уже опознали, а сегодня днём нашли тела ещё двух мужчин и ребёнка. При этом одну жертву нашли в первый день. Таким образом, число погибших составляет пять. Также ещё три человека числятся пропавшими без вести.