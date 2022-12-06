Макрон много говорит о контактах с Путиным, но реальных шагов нет, заявили в Кремле

Несмотря на многочисленные заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о намерении провести беседу с президентом России Владимиром Путиным, никаких конкретных действий для этого он не предпринимает. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Пока он [Макрон] много об этом говорит — о том, что хочет поддерживать контакты, диалог с Путиным, но пока реальных шагов в данном контексте не делается", — прокомментировал Ушаков вопрос о возможном разговоре лидеров двух государств.