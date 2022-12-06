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6 декабря, 08:10

Макрон много говорит о контактах с Путиным, но реальных шагов нет, заявили в Кремле

Ушаков: Макрон много говорит о контактах с Путиным, но реальных шагов пока нет

Несмотря на многочисленные заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о намерении провести беседу с президентом России Владимиром Путиным, никаких конкретных действий для этого он не предпринимает. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Пока он [Макрон] много об этом говорит — о том, что хочет поддерживать контакты, диалог с Путиным, но пока реальных шагов в данном контексте не делается", — прокомментировал Ушаков вопрос о возможном разговоре лидеров двух государств.

Макрон рассчитывает вскоре позвонить Путину, но в графике президента РФ такой беседы нет

Макрон рассчитывает вскоре позвонить Путину, но в графике президента РФ такой беседы нет

Как сообщал Лайф, ранее Макрон заявил, что намерен провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Однако прежде французский лидер планирует переговорить с главой МАГАТЭ и президентом Украины Владимиром Зеленским. После он также сообщил, что выступает за контакты с лидером России Владимиром Путиным и за дипломатическое разрешение украинского конфликта.

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Getty Images / Emmanuele Contini

Оксана Попова

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