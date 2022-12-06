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6 декабря, 07:51

Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до 10

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске возросло до десяти. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СКР по ХМАО.

При этом ТАСС уточняет, что сегодня спасатели извлекли тела двух мужчин и ребёнка из-под завалов, их личности устанавливаются.

Газовый баллон, взорвавшийся в Нижневартовске, житель дома готовил для рыбалки

Газовый баллон, взорвавшийся в Нижневартовске, житель дома готовил для рыбалки

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки. Изначально сообщалось о шести погибших, а семь человек числились пропавшими без вести. Но утром 6 декабря стало известно об обнаружении тела седьмой жертвы.

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Телеграм-канал МЧС России

Александра Вишнякова

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