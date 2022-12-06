До семи человек выросло число жертв взрыва в Нижневартовске

В Нижневартовске до семи человек увеличилось число жертв взрыва, прогремевшего в жилом пятиэтажном доме. Как сообщили в региональном главке МЧС, под завалами нашли тело погибшего.

"Да, предварительно, нашли. Сейчас на место вызваны сотрудники Следственного комитета для выполнения следственных действий", — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.