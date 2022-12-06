Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 декабря, 02:15

До семи человек выросло число жертв взрыва в Нижневартовске

В Нижневартовске до семи человек увеличилось число жертв взрыва, прогремевшего в жилом пятиэтажном доме. Как сообщили в региональном главке МЧС, под завалами нашли тело погибшего.

"Да, предварительно, нашли. Сейчас на место вызваны сотрудники Следственного комитета для выполнения следственных действий", — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

Пока на месте трагедии будут работать следователи, спасателям придётся приостановить работы по разбору завалов.

Вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. Ранее сообщалось о шести погибших. Семь человек числились пропавшими без вести. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки.

Обложка ©

ТАСС \ МЧС России

Андрей Григорьев

Подписаться на LIFE

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров