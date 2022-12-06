До семи человек выросло число жертв взрыва в Нижневартовске
В Нижневартовске до семи человек увеличилось число жертв взрыва, прогремевшего в жилом пятиэтажном доме. Как сообщили в региональном главке МЧС, под завалами нашли тело погибшего.
"Да, предварительно, нашли. Сейчас на место вызваны сотрудники Следственного комитета для выполнения следственных действий", — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.
Пока на месте трагедии будут работать следователи, спасателям придётся приостановить работы по разбору завалов.
Вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. Ранее сообщалось о шести погибших. Семь человек числились пропавшими без вести. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки.
ТАСС \ МЧС России