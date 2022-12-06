Названы причины, по которым банк может вдруг заблокировать карту

Банк может заблокировать карту клиента в самый неожиданный для него момент. Особенно неприятным это может быть, когда человек стоит с тележкой продуктов у кассы магазина. Потребуется целый ряд действий, чтобы вернуть доступ к средствам. Что может стать причиной такого развития событий, рассказал генеральный директор БКИ "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.



"Банковские организации выполняют ряд контрольных функций в рамках действующих законов. В том случае, если платёж не соответствует утверждённым критериям, кредитор будет вынужден заблокировать либо денежный перевод, либо саму карту", — сообщил Лагуткин агентству "Прайм".

По его словам, в первую очередь банку покажутся сомнительными переводы, которые подпадают под требования законов в сфере противодействия отмывания доходов, которые были получены преступным путём, либо имеют отношение к финансированию терроризма.

Банк обязан уведомить регулятор обо всех признаках подозрительных сделок и их участниках. Чтобы провести разблокировку карты, нужно обратиться в финансовое учреждение, рассказать о том, что произошло, и предоставить подтверждающие документы.

Эксперт посоветовал оставлять к денежным переводам комментарии. Таким образом контролирующим сотрудникам банка будет легче разобраться в сути операции.