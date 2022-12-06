Трёхметровый "малыш": Учёные неожиданно открыли новый вид динозавров

В Аргентине обнаружили останки прежде не известного вида небольших динозавров, обитавших на планете 70 млн лет назад. Об этом сообщил Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET). К выводу, что имеют дело с чем-то новым, палеонтологи пришли, изучив кости, которые находили вокруг Салитраль-Морено с 1980-х.

Шейный щиток Patagopelta cristata. Фото © CONICET

"Новое исследование учёными из CONICET костей, обнаруженных у населённого пункта Салитраль-Морено, расположенного к югу от города Хенераль-Рока, выявило нового динозавра, который жил на территории аргентинской Патагонии в конце мелового периода, около 70 млн лет назад", — говорится в сообщении.

Скелетные останки Patagopelta cristata. Фото © CONICET

Назвали динозавра Patagopelta cristata в честь места обнаружения его костей и панциря. Небольшим его можно считать по сравнению с другими древними ящерами. На самом же деле доисторическое животное было около двух-трёх метров в длину.

Оцифрованная реконструкция патагопельты. Фото © CONICET / Габриэль Диас Янтен

Полный скелет из обнаруженных за все эти годы фрагментов собрать не удалось. Однако сведений всё же хватило, чтобы понять, что речь о новом виде анкилозавров. Останки таких динозавров часто находили в Северном полушарии и очень редко — в южном. Маленькие размеры особи исследователи объясняют нехваткой еды и проблемами с выживаемостью.