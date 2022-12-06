В России предложили запустить в продажу нестандартные овощи

"Картофельный союз", который объединяет селекционеров, производителей и переработчиков овощей открытого грунта, вынес на обсуждение с торговыми сетями вопрос о поставке в магазины свёклы и картофеля нестандартных размеров, а также моркови с повышенным процентом ломкости. Об этом "Ведомостям" рассказала руководитель аппарата "Картофельного союза" Татьяна Губина. По её словам, для картофеля небольшой размер — это меньше 45 мм, нестандартная по крупности свёкла — больше 8-10 см.

Как считает Губина, на такую продукцию тоже найдутся покупатели. Сломанную морковь можно продавать в упаковке для производства соков, либо кормить ею животных.

Один из поставщиков объяснил изданию, что обычно овощи нестандартного размера обходятся сетям в два раза дешевле. Однако сейчас при жёстких требованиях к размеру и внешнему виду товаров часть продукции уничтожается. А обычно овощи нестандартного размера, в зависимости от региона, занимают 20%-50% урожая.