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6 декабря, 00:30

"Настало время": Орбан согласился с Макроном и призвал пересмотреть санкции

Орбан поддержал слова Макрона о цене украинского конфликта для Европы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился с высказыванием президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что цена украинского конфликта разная для США и Европы. Венгерский политик призвал на этом фоне пересмотреть санкции, введённые ЕС в отношении России.

"Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции", — написал политик на своей странице в Twitter.

Орбан и Эрдоган выступили за скорейшее перемирие между Россией и Украиной

Орбан и Эрдоган выступили за скорейшее перемирие между Россией и Украиной

Ранее Орбан выражал сожаление, что Европа всё больше втягивается в конфликт на Украине. На саммите в Самарканде он напомнил, что сначала в ЕС решили поставлять Киеву нелетальное оружие, затем — летальное. После чего уже зашла речь и о поддержании экономики. Также Орбан заявлял о расколе Европы из-за антироссийских санкций.

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LiFE \ Павел Баранов

Андрей Григорьев

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