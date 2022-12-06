"Настало время": Орбан согласился с Макроном и призвал пересмотреть санкции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился с высказыванием президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что цена украинского конфликта разная для США и Европы. Венгерский политик призвал на этом фоне пересмотреть санкции, введённые ЕС в отношении России.

"Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции" , — написал политик на своей странице в Twitter.

Ранее Орбан выражал сожаление, что Европа всё больше втягивается в конфликт на Украине. На саммите в Самарканде он напомнил, что сначала в ЕС решили поставлять Киеву нелетальное оружие, затем — летальное. После чего уже зашла речь и о поддержании экономики. Также Орбан заявлял о расколе Европы из-за антироссийских санкций.