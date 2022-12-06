Депутаты предложили с этого года ввести тринадцатую пенсию

В Госдуму внесут предложение ввести с декабря этого года ежегодную тринадцатую выплату пенсии по старости. Соответствующий законопроект на рассмотрение палаты намерены направить депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым.

"Каждому пенсионеру, которому назначена страховая пенсия по старости, раз в год в декабре месяце будет выплачиваться дополнительная страховая пенсия по старости (так называемая тринадцатая пенсия)", — цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.

Каждый пенсионер, которому назначена страховая пенсия по старости, считает Миронов, должен получать ещё одну. Он подчёркивает, что это самая социально уязвимая категория граждан — и ей государство "обязано оказывать поддержку в виде дополнительных выплат". Политик также обосновывает и месяц выдачи дополнительной суммы: именно перед Новым годом многие берут кредиты, а банки охотно дают их пожилым. Тринадцатая пенсия могла бы уберечь людей преклонного возраста от "опасного" займа. Депутаты также предлагают в два раза увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости лицам, достигшим возраста 70 лет. Сейчас такая норма предусмотрена для 80-летних россиян.

"Принятие указанных изменений позволит повысить социальную ответственность государства по отношению к лицам, детство и юность которых проходили в крайне тяжёлых условиях, связанных с Великой Отечественной войной и последующим восстановлением народного хозяйства", — считают справороссы.