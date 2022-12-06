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5 декабря, 23:05

"Они должны платить": В Польше потребовали денег от Германии

Качиньский: Германия должна заплатить за унижения поляков в годы ВОВ

Германия должна заплатить Польше за военные преступления, совершённые на её территории в годы Второй мировой войны. С таким заявлением выступил председатель правящей партии Польший "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский на встрече с жителями города Нова-Суль.

"Если бы с Германией поступили так, как и планировали, то сегодня она была бы очень бедной и гораздо менее населённой страной. Их пожалели. Пусть они благодарят Бога за то, что это единственный путь. Они должны нам — они должны платить", — приводит его слова издание Do Rzeczy.

По мнению польского политика, к Германии, несмотря на её чудовищные преступления, унижения и эксплуатацию выживших поляков, отнеслись слишком снисходительно. Новостной портал Tagesschau предположил, что резкость высказываний Качиньского связана с его предвыборной кампанией в парламент.

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Напомним, что Берлин ещё в октябре получил ноту с требованием репараций со стороны Польши и пообещал изучить её. Глава МИД Германии Анналена Бербок, впрочем, уже заявила, что вопрос о репарациях в ФРГ считают юридически закрытым.

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ТАСС \ Zuma

Анатолий Симоненко

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