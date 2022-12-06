Германия перезапустила обратную прокачку газа в Польшу

Германия восстановила поставки газа в Польшу по газопроводу Ямал – Европа. Они были перезапущены после падения прокачки до нуля, произошедшего утром 5 декабря, передаёт Reuters, ссылаясь на газотранспортного оператора Gascade.

Агентство сообщает, что приток газа в трубопроводе возобновился 5 декабря примерно в 19:00–20:00 по местному времени (21:00–22:00 мск). Измерение проводилось на газоизмерительной станции "Мальнов" на границе двух стран.

Транснациональный газопровод Ямал – Европа помимо Польши и Германии проходит по территории России и Белоруссии. Его проектная мощность — 32,9 млрд кубометров газа в год.