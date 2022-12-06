Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 22:15

Германия перезапустила обратную прокачку газа в Польшу

Reuters: Германия возобновила поставки газа в Польшу по газопроводу Ямал – Европа

Германия восстановила поставки газа в Польшу по газопроводу Ямал – Европа. Они были перезапущены после падения прокачки до нуля, произошедшего утром 5 декабря, передаёт Reuters, ссылаясь на газотранспортного оператора Gascade.

Агентство сообщает, что приток газа в трубопроводе возобновился 5 декабря примерно в 19:00–20:00 по местному времени (21:00–22:00 мск). Измерение проводилось на газоизмерительной станции "Мальнов" на границе двух стран.

Транснациональный газопровод Ямал – Европа помимо Польши и Германии проходит по территории России и Белоруссии. Его проектная мощность — 32,9 млрд кубометров газа в год.

Правобережная Молдавия с декабря отказывается от поставок российского газа

Правобережная Молдавия с декабря отказывается от поставок российского газа

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs заявил, что в 2021 году Германия не была готова к вероятному прекращению поставок российского газа.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Patrick Pleul

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров