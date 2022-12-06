Депутаты предложили обеспечить россиян недорогим арендным жильём

Депутаты Госдумы предлагают запустить в России массовое строительство арендных домов с недорогими квартирами. Соответствующий законопроект готовят члены Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. По мнению инициаторов, такая мера позволит вывести из серой зоны этот сегмент рынка.

Как рассказал газете "Известия" первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев, в рамках этого проекта предлагается освободить инвесторов на десять лет от налогов на прибыль, на землю, на владение объектом, а также давать им льготные кредиты на финансирование стройки. Законопроект планируется внести в начале 2023 года. Сегодня российские девелоперы не заинтересованы в строительстве арендных домов из-за слишком долгого срока окупаемости, отмечают инициаторы. Они считают, что такая инициатива должна заинтересовать застройщиков.

"Всё, что направлено на решение жилищных проблем граждан, полезно. В большинстве развитых стран люди арендуют жильё, не имея своего. Это решает жилищный вопрос и вопрос трудовой миграции, снимает различные барьеры", — сказал изданию первый зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции КПРФ Роман Лябихов.

Управляющий партнёр компании "Метриум" Надежда Коркка заявила, что из-за теневой аренды жилья (а это около 90% всех сдаваемых в стране квартир) государство в год теряет около 200 млрд рублей. А существующие ипотечные программы не способны полностью закрыть потребность граждан. Есть и те, кто считает предложенную меру неэффективной. Частник скорее просто снизит стоимость услуги, нежели пойдёт легализоваться, отмечают они.