Всемирно известный американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что считает Соединённые Штаты подлинными виновниками конфликта, разгоревшегося в Донбассе в 2014 году. Такое мнение он высказал в интервью сербской газете "Политика".

"Мы говорим России, что делать, я думаю, это смешно, учитывая то, что мы [США] сделали", — сказал Стоун.

Он отметил, что сейчас все только кричат: "Русские нападают!" В то же время режиссёр задал риторический вопрос, кто это спровоцировал.

"Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию? С 2014 года Украина больше не была нейтральной, она была против России, и это то, что нарушило равновесие <…>, и отсюда пошла война", — считает Стоун.

Он напомнил, что каждое такое событие имеет свои причины и следствия, однако многие на это не обращают внимания. По мнению режиссёра, Соединённые Штаты нарушают все правила, когда хотят, но при этом готовы осуждать любую страну, которая нарушит линию мирового порядка.