"Нарушили равновесие": Оливер Стоун назвал разжигателя конфликта в Донбассе
Оливер Стоун назвал США виновниками конфликта в Донбассе
Всемирно известный американский режиссёр Оливер Стоун заявил, что считает Соединённые Штаты подлинными виновниками конфликта, разгоревшегося в Донбассе в 2014 году. Такое мнение он высказал в интервью сербской газете "Политика".
"Мы говорим России, что делать, я думаю, это смешно, учитывая то, что мы [США] сделали", — сказал Стоун.
Он отметил, что сейчас все только кричат: "Русские нападают!" В то же время режиссёр задал риторический вопрос, кто это спровоцировал.
"Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию? С 2014 года Украина больше не была нейтральной, она была против России, и это то, что нарушило равновесие <…>, и отсюда пошла война", — считает Стоун.
Он напомнил, что каждое такое событие имеет свои причины и следствия, однако многие на это не обращают внимания. По мнению режиссёра, Соединённые Штаты нарушают все правила, когда хотят, но при этом готовы осуждать любую страну, которая нарушит линию мирового порядка.
Это не первое подобное высказывание режиссёра. Ранее Стоун уже называл Украину частью плана США в вопросе противостояния России.
kremlin.ru