В состав Госсовета включены восемь губернаторов и два главы города

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета РФ. В его состав включены восемь глав регионов, а также двух городов — Самары и Белогорска, что в Амурской области. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в состав Госсовета включены главы: Владимирской области;

Саратовской области;

Ярославской области;

Тамбовской области;

Томской области;

Рязанской области;

Кировской области;

Республики Марий Эл;

городского округа Самары;

города Белогорска.

Одновременно с этим из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени. Указ вступает в силу со дня подписания.