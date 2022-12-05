Гумфронт: зачем волонтёры едут в Донбасс
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 декабря, 20:54

В состав Госсовета включены восемь губернаторов и два главы города

Путин утвердил указ о новом составе Госсовета

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета РФ. В его состав включены восемь глав регионов, а также двух городов — Самары и Белогорска, что в Амурской области. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, в состав Госсовета включены главы:

  • Владимирской области;
  • Саратовской области;
  • Ярославской области;
  • Тамбовской области;
  • Томской области;
  • Рязанской области;
  • Кировской области;
  • Республики Марий Эл;
  • городского округа Самары;
  • города Белогорска.

Одновременно с этим из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени. Указ вступает в силу со дня подписания.

"Хорошо тому, кто в своём дому": Путин вспомнил народную мудрость на заседании президиума Госсовета

"Хорошо тому, кто в своём дому": Путин вспомнил народную мудрость на заседании президиума Госсовета

Как рассказывал Лайф, состав Госсовета президент РФ менял в прошлый раз в ноябре 2021 года. 18 мест в этом органе занимают главы регионов, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета, ещё 10 человек находятся на ротационной основе.

Обложка ©

kremlin.ru

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров