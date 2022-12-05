В состав Госсовета включены восемь губернаторов и два главы города
Путин утвердил указ о новом составе Госсовета
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новом составе Государственного совета РФ. В его состав включены восемь глав регионов, а также двух городов — Самары и Белогорска, что в Амурской области. Документ обнародован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, в состав Госсовета включены главы:
- Владимирской области;
- Саратовской области;
- Ярославской области;
- Тамбовской области;
- Томской области;
- Рязанской области;
- Кировской области;
- Республики Марий Эл;
- городского округа Самары;
- города Белогорска.
Одновременно с этим из структуры исключены руководитель Узловского района Тульской области и глава Тюмени. Указ вступает в силу со дня подписания.
Как рассказывал Лайф, состав Госсовета президент РФ менял в прошлый раз в ноябре 2021 года. 18 мест в этом органе занимают главы регионов, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета, ещё 10 человек находятся на ротационной основе.
kremlin.ru