Умер актёр из "Трёх мушкетёров" и "Алых парусов"

На 84-м году жизни скончался советский и российский актёр, заслуженный артист РФ Юрий Дубровин. Об этом сообщила "Российская газета".

Юрий Дубровин в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1979), реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич

Издание не приводит подробностей смерти актёра. В материале говорится лишь, что в 2014 году Дубровин переехал в Германию к сыну Аркадию.

Юрий Дубровин родился в 1939 году в городе Ряжске. Он учился во ВГИКе, в мастерской Михаила Ромма. Его дебютом в кино стала роль в фильме "Ребята с нашего двора" 1959 года. В целом же на его счету участие почти в 150 картинах. "РГ" называет Дубровина "королём эпизода".

В 2006 году актёр перенес два инсульта. В 2016 году он снялся в короткометражке своего внука, режиссёра Ивана Дубровина. Эта роль стала для него одной из последних.