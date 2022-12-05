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5 декабря, 20:25

Умер актёр из "Трёх мушкетёров" и "Алых парусов"

Актёр Юрий Дубровин скончался в возрасте 83 лет

<p>Юрий Дубровин в фильме "Дни и годы Николая Батыгина" (1987), реж. Леонид Пчёлкин</p>

Юрий Дубровин в фильме "Дни и годы Николая Батыгина" (1987), реж. Леонид Пчёлкин

На 84-м году жизни скончался советский и российский актёр, заслуженный артист РФ Юрий Дубровин. Об этом сообщила "Российская газета".

Юрий Дубровин в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1979), реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич

Юрий Дубровин в фильме "Д'Артаньян и три мушкетёра" (1979), реж. Георгий Юнгвальд-Хилькевич

Издание не приводит подробностей смерти актёра. В материале говорится лишь, что в 2014 году Дубровин переехал в Германию к сыну Аркадию.

Умер поэт Борис Дубровин, писавший песни для Кобзона и Магомаева

Умер поэт Борис Дубровин, писавший песни для Кобзона и Магомаева

Юрий Дубровин родился в 1939 году в городе Ряжске. Он учился во ВГИКе, в мастерской Михаила Ромма. Его дебютом в кино стала роль в фильме "Ребята с нашего двора" 1959 года. В целом же на его счету участие почти в 150 картинах. "РГ" называет Дубровина "королём эпизода".

В 2006 году актёр перенес два инсульта. В 2016 году он снялся в короткометражке своего внука, режиссёра Ивана Дубровина. Эта роль стала для него одной из последних.

Ранее Лайф сообщал, что в Вене на 85-м году жизни скончалась австрийская актриса Кристиана Хёрбигер, известная по роли Хермины Вернер в легендарном сериале "Комиссар Рекс".

Андрей Григорьев

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