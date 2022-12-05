Британцы стали массово выгонять украинских беженцев на улицу

Количество украинских беженцев, оказавшихся в Великобритании бездомными, за последний месяц выросло почти на треть (30%). Об этом пишет газета The Times со ссылкой на правительственные данные. Как сообщает издание, это происходит из-за того, что всё больше британских семей, принявших переселенцев, отказывают им в поддержке.

Сейчас в Великобритании официально считаются бездомными более 2 тысяч семей с Украины и ещё около 900 несемейных. В прошлом месяце людей таких было меньше на 800 человек.

С начала российской военной спецоперации на Украине в Британию по программе размещения в британских семьях приехало более 105 тысяч граждан Незалежной. Схема их устройства в семьях рассчитана минимум на полгода, по ней принимающей стороне выплачивается £350 ($430, или 26 907 рублей) в месяц за размещение. Однако в последнее время многие британские семьи сами вынуждены платить за коммунальные услуги и продукты питания для гостей с Украины. Причиной тому называется рекордная за 40 лет инфляция.

Британские власти, пишет издание, рассматривают возможность увеличения выплат в два раза. Также могут вырасти выплаты, если человек размещает у себя не одного человека, а семью.