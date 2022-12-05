Экономист объяснил, почему потолок цен на российскую нефть декоративный
Экономист Зубец: Запад будет покупать российскую нефть через посредников
С вступлением в силу европейского эмбарго и потолка цен на российскую нефть 60 долларов за баррель её поставки не сократятся. Такое мнение высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. Но и скачка стоимости барреля нефти до 150 долларов он призывает не ждать.
"Сейчас российская нефть дешевле потолка, и никаких оснований для сокращения поставок нет. Россия будет продавать нефть, чтобы получать нефтедоллары, и мир будет её покупать через посредников, в том числе и Запад. Надо понимать, что есть целый ряд посредников, которые готовы этим заниматься", — приводит слова Зубца радио КП.
Историю с эмбарго и потолком экономист назвал не чем иным, как декоративной мерой. Зубец высказал мнение, что таким образом Россию якобы наказали, но в реальности никто не наказывает. Он не исключил потерь бюджета, но уточнил, что они связаны с утратой европейского рынка нефтепродуктов, куда теперь пойдёт, к примеру, Индия, в том числе с продуктами, изготовленными из российского чёрного золота.
"То есть потери будут невелики, и у мировых топливных рынков нет оснований, чтобы повышать цены до уровня 150–200 долларов за баррель", — заявил Зубец.
Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. А ещё она с сегодняшнего дня будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российское чёрное золото.
Как ранее писал Лайф, политолог Бобров заявил, что от потолка цен на российскую нефть сильнее всего пострадает сама Европа. Одной из главных целей США в украинском кризисе является уничтожение экономики Евросоюза, считает он.
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