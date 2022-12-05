Экономист объяснил, почему потолок цен на российскую нефть декоративный

С вступлением в силу европейского эмбарго и потолка цен на российскую нефть 60 долларов за баррель её поставки не сократятся. Такое мнение высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. Но и скачка стоимости барреля нефти до 150 долларов он призывает не ждать.

"Сейчас российская нефть дешевле потолка, и никаких оснований для сокращения поставок нет. Россия будет продавать нефть, чтобы получать нефтедоллары, и мир будет её покупать через посредников, в том числе и Запад. Надо понимать, что есть целый ряд посредников, которые готовы этим заниматься", — приводит слова Зубца радио КП.

Историю с эмбарго и потолком экономист назвал не чем иным, как декоративной мерой. Зубец высказал мнение, что таким образом Россию якобы наказали, но в реальности никто не наказывает. Он не исключил потерь бюджета, но уточнил, что они связаны с утратой европейского рынка нефтепродуктов, куда теперь пойдёт, к примеру, Индия, в том числе с продуктами, изготовленными из российского чёрного золота.

"То есть потери будут невелики, и у мировых топливных рынков нет оснований, чтобы повышать цены до уровня 150–200 долларов за баррель", — заявил Зубец.

Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. А ещё она с сегодняшнего дня будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российское чёрное золото.