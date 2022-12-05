В США уличили Зеленского во лжи о России

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Минских соглашениях противоречит истории отношений между Москвой и Киевом, отметил журналист Тед Снайдер в материале для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft. Речь идёт о словах украинского лидера на саммите G20 о том, что "Минска-3" не будет, так как это якобы даст России время нарастить силы.

"Слова Зеленского на Бали, хотя и были дипломатически точно подобраны для его целевой аудитории, не совсем точно отражают историю. Не Россия использовала время, предоставленное соглашением, для наращивания своих сил, прежде чем нарушить его. Это была Украина", — написал в статье Снайдер.

Он также отметил, что украинские политики не единожды своими словами подтверждали СМИ, что вступали в договорённости с Москвой, чтобы потянуть время. Зеленский и сам не пытался выполнить обязательства, которые брала на себя украинская сторона.