В США уличили Зеленского во лжи о России
Responsible Statecraft: Заявления Зеленского о Минских соглашениях противоречат истории
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Минских соглашениях противоречит истории отношений между Москвой и Киевом, отметил журналист Тед Снайдер в материале для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft. Речь идёт о словах украинского лидера на саммите G20 о том, что "Минска-3" не будет, так как это якобы даст России время нарастить силы.
"Слова Зеленского на Бали, хотя и были дипломатически точно подобраны для его целевой аудитории, не совсем точно отражают историю. Не Россия использовала время, предоставленное соглашением, для наращивания своих сил, прежде чем нарушить его. Это была Украина", — написал в статье Снайдер.
Он также отметил, что украинские политики не единожды своими словами подтверждали СМИ, что вступали в договорённости с Москвой, чтобы потянуть время. Зеленский и сам не пытался выполнить обязательства, которые брала на себя украинская сторона.
Напомним, Зеленский в ходе саммита G20 заявил, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно. Лидер Незалежной выдвинул ряд условий, в частности призвал обеспечить безопасность вокруг Запорожской АЭС, освободить всех украинских заключённых, ввести потолок цен на российские энергоресурсы и расширить инициативу по экспорту зерна.