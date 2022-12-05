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Регион
Опубликовано 5 декабря 2022, 23:37
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Ещё одна европейская страна поддержала стремление Украины вступить в НАТО

Зеленский: Украина подписала с Черногорией декларацию о поддержке вступления в НАТО

Украина подписала с Черногорией декларацию о возможности вступления в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Новая декларация о поддержке евроатлантического курса Украины. Третья по счёту. Сегодня подписана с Черногорией", — заявил Зеленский.

Аналогичные документы подписаны Украиной с Чехией и Бельгией. Церемонии прошли 31 октября и 26 ноября соответственно.

Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы
Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы

Как писал Лайф ранее, немецкий политик призвал дать России гарантии, что Украину не примут в НАТО. По его мнению, это необходимо, чтобы исключить конфликты в будущем.

Напомним, 30 сентября Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке, это весьма холодно восприняли в самом альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме. А генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал Украине не торопиться и двигаться к членству в альянсе, а озаботиться более важным вопросом.

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Арина Родионова
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