Ещё одна европейская страна поддержала стремление Украины вступить в НАТО

Украина подписала с Черногорией декларацию о возможности вступления в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Новая декларация о поддержке евроатлантического курса Украины. Третья по счёту. Сегодня подписана с Черногорией", — заявил Зеленский.

Аналогичные документы подписаны Украиной с Чехией и Бельгией. Церемонии прошли 31 октября и 26 ноября соответственно.