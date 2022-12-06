После начала действия эмбарго и потолка цен на российскую нефть у берегов Турции образовалась пробка из танкеров. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы.

Как сообщает издание, 19 судов ожидают перехода через турецкие воды. Всё это, по мнению авторов публикации, является первым показателем того, что потолок цен на нефть из России подорвёт поставки по всему миру. С 1 декабря Турция для прохода через проливы требует письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance). Источник в нефтяной сфере сообщил, что российские компании их Анкаре предоставили. Соответственно, предполагается, что застрявшие суда — это танкеры со страховками от западных компаний.

Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. А ещё она с сегодняшнего дня будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российское чёрное золото.