Бразилия разгромила Южную Корею на ЧМ по футболу

Сборная Бразилии победила команду Южной Кореи на чемпионате мира по футболу со счётом 4:1. Тем самым бразильцы обеспечили себе выход в четвертьфинал мирового первенства. Встреча прошла на арене стадиона 974 в Дохе.

В составе бразильской сборной забитыми мячами отметились Винисиус (7-я минута), Неймар (13, с пенальти), Ришарлисон (29), Лукас Пакета (36). Гол в пользу Южной Кореи забил Пэк Сын Хо (76). На 80-й минуте матча тренерский штаб сборной Бразилии произвёл замену вратаря: вместо Алиссона на поле вышел Вевертон. Теперь все 26 игроков бразильской команды, заявленные на турнир, сыграли на ЧМ.

Сборная Бразилии — рекордсмен по победам в Катаре (пять одержанных). Сборная Южной Кореи выступила в плей-офф мундиаля впервые с 2010 года. Лучший результат на чемпионатах мира команда показала на домашнем турнире в 2002 году, заняв четвёртое место под руководством Гуса Хиддинка.