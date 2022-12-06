Белый дом прокомментировал реакцию России на введение потолка цен

Вашингтон не удивлён тем, как Россия отреагировала на введение предельной стоимости российской нефти. Власти США рассчитывают, что российское топливо продолжит поступать на рынок. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Послушайте, что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакции и таким заявлениям. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок", — сказала Жан-Пьер журналистам в ходе брифинга.

Она добавила, что в Белом доме считают достаточной цену 60 долларов, которую выбрали страны G7 и Австралии для российской нефти. Жан-Пьер напомнила, впрочем, что этот показатель ещё может быть скорректирован.

"Мы считаем, что речь идёт о беспрецедентном шаге, который в данном случае демонстрирует единство США, а также их союзников и партнёров. Мы считаем, что это шаг вперёд", — сказала представитель Белого дома.