В ЕС не исключили, что зимой экономика Европы "замёрзнет"
Еврокомиссар Джентилони признал возможность зимней рецессии в экономике ЕС
Данные свидетельствуют о том, что этой зимой экономику Евросоюза может ожидать рецессия. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.
"Данные подтверждают, что, вероятно, у нас будет сокращение зимой и что мы можем вновь увидеть очень сдержанный рост после этого сокращения в следующем году", — сказал Джентилони на пресс-конференции.
Джентилони ранее уже предупреждал о грядущей рецессии в европейской экономике. Это было в начале ноября. Еврокомиссия в своём последнем экономическом прогнозе значимо понизила оценку роста ВВП ЕС на 2023 год, однако по-прежнему ожидает подъёма — на 0,3%.
Ранее Лайф писал, что Урсула фон дер Ляйен отметила риск новой торговой войны ЕС с США из-за закона о снижении инфляции. По её словам, это может спровоцировать распространение недобросовестной конкуренции, закрытие рынков и нарушение важных цепочек поставок.
ТАСС / Francisco Seco