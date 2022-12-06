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5 декабря, 22:01

В ЕС не исключили, что зимой экономика Европы "замёрзнет"

Еврокомиссар Джентилони признал возможность зимней рецессии в экономике ЕС

Данные свидетельствуют о том, что этой зимой экономику Евросоюза может ожидать рецессия. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"Данные подтверждают, что, вероятно, у нас будет сокращение зимой и что мы можем вновь увидеть очень сдержанный рост после этого сокращения в следующем году", — сказал Джентилони на пресс-конференции.

Джентилони ранее уже предупреждал о грядущей рецессии в европейской экономике. Это было в начале ноября. Еврокомиссия в своём последнем экономическом прогнозе значимо понизила оценку роста ВВП ЕС на 2023 год, однако по-прежнему ожидает подъёма — на 0,3%.

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Ранее Лайф писал, что Урсула фон дер Ляйен отметила риск новой торговой войны ЕС с США из-за закона о снижении инфляции. По её словам, это может спровоцировать распространение недобросовестной конкуренции, закрытие рынков и нарушение важных цепочек поставок.

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ТАСС / Francisco Seco

Арина Родионова

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