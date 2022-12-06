США открестились от планов пополнять свой резерв российской нефтью
Белый дом: США не намерены пополнять нефтяной резерв топливом из России
В условиях потолка цен на нефть из России власти США не намерены пополнять свой стратегический нефтяной резерв за счёт закупки российского ископаемого топлива. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Один из журналистов на брифинге задал вопрос о некогда озвученных намерениях американской администрации о планах закупки чёрного золота из РФ при цене в $70 за баррель.
"Нет, потому что это было запрещено", — ответила Жан-Пьер.
Тем самым пресс-секретарь озвучила отказ Штатов пополнять национальный нефтяной запас российским топливом в свете попыток ограничения цен на него.
Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. А ещё она с сегодняшнего дня будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российское чёрное золото.
Как писал ранее Лайф, Песков анонсировал ответ России на введённый Евросоюзом потолок цен на нефть. Очевидным является одно — никаких потолков РФ признавать не будет, отметил представитель Кремля.
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