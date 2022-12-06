США открестились от планов пополнять свой резерв российской нефтью

В условиях потолка цен на нефть из России власти США не намерены пополнять свой стратегический нефтяной резерв за счёт закупки российского ископаемого топлива. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Один из журналистов на брифинге задал вопрос о некогда озвученных намерениях американской администрации о планах закупки чёрного золота из РФ при цене в $70 за баррель.

"Нет, потому что это было запрещено", — ответила Жан-Пьер.

Тем самым пресс-секретарь озвучила отказ Штатов пополнять национальный нефтяной запас российским топливом в свете попыток ограничения цен на него.

Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из России. Европа официально перестаёт импортировать поставляемое морем российское чёрное золото. А ещё она с сегодняшнего дня будет пытаться вместе со странами G7 и Австралией ввести для остальных покупателей ценовой потолок 60 долларов за баррель на российское чёрное золото.