В США республиканцы изучают тайную сделку Байдена с Эр-Риядом по наращиванию добычи нефти

В США члены Республиканской партии в Палате представителей Конгресса изучают детали тайной сделки по увеличению добычи нефти между администрацией американского лидера Джо Байдена и Саудовской Аравией. Стоит отметить, что всё это планировалось реализовать перед промежуточными выборами в Штатах, причём договорённости в итоге не были выполнены. Добавим, что члены комитета по надзору и реформам написали письмо на имя государственного секретаря Энтони Блинкена, в котором призвали представить данные о соглашении, например документы и расшифровки разговоров.

"Этот комитет обязан раскрыть факты, связанные с любыми закулисными сделками, заключёнными президентом Байденом или его эмиссарами. Президент предпочитает зарубежные источники внутренним, всё это делается в политических целях", — сказано в обращении конгрессменов, которое подписано членом комитета Джеймсом Комером.

В документе также говорится, что американцы имеют право знать о том, что администрация Байдена может быть задействована в подобных рыночных манипуляциях с участием враждебных государств. Это, как сказано в письме, ставит под угрозу национальную безопасность США ради более благоприятных условий для демократов на выборах.

Комер напомнил, что Белый дом обсуждал сделку с Эр-Риядом ещё весной, чтобы снизить рекордные на тот период цены на топливо. По его мнению, сообщения о договорённостях вызывают дополнительные вопросы насчёт мотивов администрации США, которые связаны с подавлением развития энергосферы, тайными манипуляциями на рынке и отсутствием прозрачности перед выборами в ноябре.