Стало известно, когда на Netflix выйдет мини-сериал о принце Гарри и Меган Маркл
На Netflix 8 и 15 декабря выйдет мини-сериал о принце Гарри и Меган Маркл
На сервисе Netflix 8 и 15 декабря выйдут две части документального мини-сериала о принце Гарри и его супруге Меган Маркл. Сообщение об этом появилось на странице сервиса в Twitter.
Всего в сериале шесть серий, три из них покажут 8 декабря, остальные — 15 декабря. За основу ленты взяли интервью принца Гарри и Меган Маркл. Судя по трейлеру, в сериале озвучат некие неприятные тайны и "ужасы" королевской семьи. Затронут и личность принцессы Дианы, матери принца.
Ранее Лайф писал о том, что королевская семья в Великобритании готовится к "ядерным" мемуарам принца Гарри. Книга с его автобиографией должна выйти в свет в начале следующего года. Предполагается, что в ней он "критикует всех и вся", поэтому дворцовые юристы уже находятся в режиме ожидания. Книга должна появиться в магазинах 10 января.
Wikipedia / Mark Jones