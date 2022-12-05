Стало известно, когда на Netflix выйдет мини-сериал о принце Гарри и Меган Маркл

На сервисе Netflix 8 и 15 декабря выйдут две части документального мини-сериала о принце Гарри и его супруге Меган Маркл. Сообщение об этом появилось на странице сервиса в Twitter.

Всего в сериале шесть серий, три из них покажут 8 декабря, остальные — 15 декабря. За основу ленты взяли интервью принца Гарри и Меган Маркл. Судя по трейлеру, в сериале озвучат некие неприятные тайны и "ужасы" королевской семьи. Затронут и личность принцессы Дианы, матери принца.