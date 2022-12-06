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5 декабря, 22:44

На Украине не стали признавать нацистской символику дивизии СС "Галичина"

Верховный суд Украины признал символику дивизии СС "Галичина" не нацистской

<p>Участники марша националистов в честь дня организации дивизии СС "Галичина". Обложка @ ТАСС / Марченко Анна</p>

Участники марша националистов в честь дня организации дивизии СС "Галичина". Обложка @ ТАСС / Марченко Анна

Верховный суд Украины признал символику дивизии СС "Галичина" не противоречащей закону. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил представитель интересов Украинского института национальной памяти Вячеслав Якубенко.

Сам же инициатор иска нардеп Максим Бужанский опроверг эту информацию и уточнил формулировку суда. По его словам, суд всего лишь подтвердил право института национальной памяти "давать бредовые оценки чему угодно", не прокомментировав тему символики дивизии СС "Галичина".

Как отмечает издание "Страна", в 2020 году суд первой инстанции счёл незаконным отказ института нацпамяти считать символику дивизии СС "Галичина" подпадающей под запрет использования коммунистической и нацистской символики. Теперь это решение отменено.

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Ранее президент России Владимир Путин назвал бредом утверждения о том, что Украина якобы во Вторую мировую войну освободила Европу от нацизма, раз в Красной армии были "украинские фронты". Выступая на встрече с историками и религиозными деятелями в День народного единства, глава государства напомнил, что в те годы плечом к плечу воевали представители всех народов.

Анатолий Симоненко

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