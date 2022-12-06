На Украине не стали признавать нацистской символику дивизии СС "Галичина"

Верховный суд Украины признал символику дивизии СС "Галичина" не противоречащей закону. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил представитель интересов Украинского института национальной памяти Вячеслав Якубенко.

Сам же инициатор иска нардеп Максим Бужанский опроверг эту информацию и уточнил формулировку суда. По его словам, суд всего лишь подтвердил право института национальной памяти "давать бредовые оценки чему угодно", не прокомментировав тему символики дивизии СС "Галичина".

Как отмечает издание "Страна", в 2020 году суд первой инстанции счёл незаконным отказ института нацпамяти считать символику дивизии СС "Галичина" подпадающей под запрет использования коммунистической и нацистской символики. Теперь это решение отменено.