Раскрыт способ "развода" мошенниками самых искушённых россиян

Новый способ убеждения даже самых "искушённых" россиян мошенники стали активно применять в Поволжье и центральных регионах страны, постепенно продвигая его в Сибирь и на Дальний Восток. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Будущей жертве звонят якобы из банка и сообщают, что от её имени оформляется кредит на крупную сумму.

Как пишет агентство "Прайм", наслышанные о случаях телефонного мошенничества граждане начинают сомневаться в необходимости срочно переводить свои сбережения на обозначенные мошенниками "безопасные счета" и брать зеркальные кредиты в целях "опередить мошенников". Но злоумышленники делают следующий шаг — направляют жертве фото лже-заявления о взятии кредита, составленного якобы от её имени на бланке банка. Критическое мышление в такой ситуации отключается у большинства граждан, отмечает юрист.

"Такие "доказательства" в большинстве случаев убеждают будущих потерпевших — и они спешно соглашаются помочь установить истину. И, следуя инструкциям аферистов, переводят накопленные за годы денежные средства на "безопасный" счёт", — рассказывает Соловьёв.

Позже жертвы узнают в банке, что никаких кредитов на их имя никто оформлять не пытался. Но на счетах, как правило, у них к тому моменту уже нет денег. Переведёны они оказываются на карту в другом регионе. Поэтому юрист напомнил: доверять фото в мессенджерах и соцсетях не нужно, банковские служащие так не работают.