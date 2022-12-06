Ёлочные игрушки подорожали, и производители объяснили причину

В этом году ёлочные игрушки подорожали примерно на 50-100 рублей. Производители объясняют это ростом цен на сырье, из которого делают украшения. Об этом пишет "Москва 24".

Так, по словам коммерческого директора фабрики "Ленигрушка" Эдуарда Никонорова, на ценообразование в том числе влияет тот факт, что в производстве изделий задействованы заграничные материалы.

"У нас подорожание произошло на 15–20%, потому что стало проблематично их найти, привезти, произвести. Те же лаки, в которые окунается или раскрашивается ёлочная игрушка. Тот же глиттер, который мы используем для росписи ёлочного шара, он тоже подорожал. Коммунальные платежи тоже выросли. Всё отразилось", — приводит издание слова Никонорова.

В свою очередь гендиректор фабрики "Иней" Нина Носова заявила, что стоимость их новогодних украшений в среднем увеличилась на 50 рублей. Если в пролом году ёлочный шарик стоил 300 рублей, то теперь цена на него составляет 350 рублей. Стоимость самой дорогой игрушки — эксклюзивного шара — 1000 рублей, притом, что вся продукция выдувается стеклодувами и расписывается вручную.

По словам директора музея "Фабрика ёлочных игрушек" Игоря Хмелёва, на это предприятие колпачки украшений обычно поставляются из Польши, а краска из Германии. И так как эти составляющие закупались в феврале, когда "подскочил" курс доллара, увеличились в итоге и цены. В среднем стоимость игрушек выросла на 100 рублей.