Украинские НПО попались на попытке мошенничества с грантами США

Агентство США по международному развитию (USAID) заявило о выявлении мошеннической схемы, в которой были задействованы три украинские неправительственные организации. Они попытались нарушить правила подачи заявок на получение контракта, который финансируют власти США. Информацию об этом USAID опубликовало на сайте офиса генерального инспектора ведомства.

Подрядчик выявил взаимосвязь между этими организациями, обнаружив, что все они ранее принадлежали либо имели отношение к двум конкретным украинским гражданам. В итоге все три заявки были дисквалифицированы из-за нарушения правил выдачи контрактов, требующих, чтобы процесс подачи заявок был конкурентным. По данным ведомства, подобное нарушение процесса подачи заявок могло спровоцировать искусственное завышение цены контракта и повысить вероятность дальнейшего развития коррупции внутри страны. А ещё подорвать доверие к программам помощи из США.