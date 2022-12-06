Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до восьми

Под завалами дома в Нижневартовске нашли тело ещё одного погибшего в результате взрыва газа. Таким образом, количество жертв увеличилось до восьми. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

"По данным ГУ МЧС России по Югре, сегодня утром обнаружили тело второго [за день] погибшего", — написал глава города.