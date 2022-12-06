Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до восьми
Под завалами дома в Нижневартовске нашли тело ещё одного погибшего в результате взрыва газа. Таким образом, количество жертв увеличилось до восьми. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко.
"По данным ГУ МЧС России по Югре, сегодня утром обнаружили тело второго [за день] погибшего", — написал глава города.
Он также рассказал о состоянии пострадавших: двое пациентов в крайне тяжёлом состоянии с серьёзными ожогами, они проходят лечение в ожоговом центре Сургута. Ещё двое пациентов, находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильные, наблюдается положительная динамика, угрозы жизни нет.
Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки. Изначально сообщалось о шести погибших, а семь человек числились пропавшими без вести. Но утром 6 декабря стало известно об обнаружении тела седьмой жертвы.
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