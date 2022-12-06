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6 декабря, 07:25

Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до восьми

Под завалами дома в Нижневартовске нашли тело ещё одного погибшего в результате взрыва газа. Таким образом, количество жертв увеличилось до восьми. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

"По данным ГУ МЧС России по Югре, сегодня утром обнаружили тело второго [за день] погибшего", — написал глава города.

Он также рассказал о состоянии пострадавших: двое пациентов в крайне тяжёлом состоянии с серьёзными ожогами, они проходят лечение в ожоговом центре Сургута. Ещё двое пациентов, находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильные, наблюдается положительная динамика, угрозы жизни нет.

Газовый баллон, взорвавшийся в Нижневартовске, житель дома готовил для рыбалки

Газовый баллон, взорвавшийся в Нижневартовске, житель дома готовил для рыбалки

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки. Изначально сообщалось о шести погибших, а семь человек числились пропавшими без вести. Но утром 6 декабря стало известно об обнаружении тела седьмой жертвы.

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Telegram / "ЧП Нижневартовск | Происшествия"

Александра Вишнякова

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