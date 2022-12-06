Стала известна дата закрытия всех магазинов Marks & Spencer и Gap в России

Британский производитель одежды Marks & Spencer (M&S) окончательно покинет российский рынок к концу этого года — 31 декабря. Как узнал телеграм-канал Mash, вместе с ним вскоре уйдёт из страны американский бренд Gap.

Магазины Marks & Spencer и Gap в одном из столичных ТЦ. Видео © t.me / Mash

По данным канала, сменят известные бренды турецкие марки Network, Beymen и Mudo, которыми владеет Fiba Retail Group. Сотрудники уходящих магазинов признались, что руководство даже не рассматривало вариант ребрендинга сетей.

Турецкие Network и Beymen являются премиальными брендами: цена на женские сумки там стартует от 83 тысяч рублей. А вот магазин Mudo считается более доступным. Например, толстовку там можно приобрести за три тысячи рублей, а пальто обойдётся в семь.