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6 декабря, 14:05

Названы болезни, при которых лучше не налегать на мандарины

Диетолог Соломатина заявила о вреде мандаринов для больных гастритом

Мандарины лучше не употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и аллергии, рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина. Она отметила, что сам по себе этот фрукт очень полезен, так как содержит витамин С и нарингин.

"[Витамин С] нужен для работы иммунной системы, отвечает за выработку антител и необходим для соединительной ткани. Белые перепонки содержат нарингин — биофлавоноид, оказывающий выраженное антиоксидантное действие", заявила она.

Биофлавоноиды способны замедлять старение, а также оказывать профилактическое действие от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Помимо этого, плод содержит калий, укрепляющий сердечную мышцу, а также клетчатку и органические кислоты, помогающие метаболизму. При этом при чрезмерном потреблении возможен раздражающий эффект, а некоторым людям лучше и вовсе воздержаться от фрукта.

Диетолог Цапкина рассказала о допустимой суточной норме мандаринов

Диетолог Цапкина рассказала о допустимой суточной норме мандаринов

"Цитрусовые довольно аллергенны, и, даже если у человека никогда не было аллергии на цитрусовые, хорошо переев, он может эту аллергию заработать. Не стоит есть мандарины при индивидуальной непереносимости. Также противопоказания — гастриты, колиты, панкреатиты в состоянии обострения", — объяснила Соломатина.

Ежедневной нормой диетолог назвала два-три фрукта либо четыре небольших, но разделённых на несколько приёмов пищи.

Ранее Лайф рассказывал о пользе, которую таят в себе косточки от мандаринов. По словам диетолога Марият Мухиной, в их составе растительные, эфирные масла, калий, кальций, магний, витамин С и В17. Последний способен тормозить рост и убивать раковые клетки.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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