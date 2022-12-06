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Опубликовано 6 декабря 2022, 14:02

Польша "расщедрилась", передав Киеву советские комплексы 60-х годов

Представитель правительства Польши Дворчик сообщил о передаче Украине советских ЗРК "Нева"

Власти Польши поставили Киеву зенитные ракетные комплексы С-125 "Нева" советского производства. Об этом написал в "Твиттере" член Совета министров страны Михал Дворчик, сопроводив пост фотографией, на которой запечатлены украинские военнослужащие рядом с удивительно неплохо сохранившейся ЗРК.

"Радует глаз: польская С-125 "Нева" на вооружении ВСУ", — подписал снимок Дворчик.

Комплекс С-125 был разработан в СССР и принят на вооружение ещё в 1961 году. РИА "Новости" напоминает, что на экспорт было поставлено несколько сотен образцов "Невы". В распоряжении польских военных имеется 17 таких ЗРК. Сколько из них было передано Киеву, неизвестно. "Нева" — это зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия, дальность полёта ракет достигает 16 километров.

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Ранее стало известно, что американская администрация вынудила Польшу отказаться от поставок Украине советских истребителей МиГ-29 после настойчивой просьбы китайской стороны: официальный Пекин опасается эскалации украинского конфликта.

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Алексей Берковиц
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