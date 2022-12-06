Польша "расщедрилась", передав Киеву советские комплексы 60-х годов
Представитель правительства Польши Дворчик сообщил о передаче Украине советских ЗРК "Нева"
Власти Польши поставили Киеву зенитно-ракетные комплексы С-125 "Нева" советского производства. Об этом написал в своём Twitter член совета министров страны Михал Дворчик, сопроводив пост фотографией, на которой запечатлены украинские военнослужащие рядом с удивительно неплохо сохранившейся ЗРК.
"Радует глаз - польская С-125 "Нева" на вооружении ВСУ", — подписал снимок Дворчик.
Комплекс С-125 был разработан в СССР и принят на вооружение ещё в 1961 году. РИА "Новости" напоминают, что несколько сотен образцов "Невы" было поставлено на экспорт. В распоряжении польских военных имеются 17 таких комплексов, а сколько из них были переданы Киеву, неизвестно. "Нева" — это зенитный-ракетный комплекс малого радиуса действия дальность полёта ракет достигает 16 км.
Ранее стало известно, что американская администрация вынудила Польшу отказаться от поставок Украине советских истребителей МиГ-29 после настойчивой просьбы китайской стороны: официальный Пекин опасается эскалации украинского конфликта.
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