Польша "расщедрилась", передав Киеву советские комплексы 60-х годов

Власти Польши поставили Киеву зенитно-ракетные комплексы С-125 "Нева" советского производства. Об этом написал в своём Twitter член совета министров страны Михал Дворчик, сопроводив пост фотографией, на которой запечатлены украинские военнослужащие рядом с удивительно неплохо сохранившейся ЗРК.

Комплекс С-125 был разработан в СССР и принят на вооружение ещё в 1961 году. РИА "Новости" напоминают, что несколько сотен образцов "Невы" было поставлено на экспорт. В распоряжении польских военных имеются 17 таких комплексов, а сколько из них были переданы Киеву, неизвестно. "Нева" — это зенитный-ракетный комплекс малого радиуса действия дальность полёта ракет достигает 16 км.