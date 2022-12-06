В саду Смольного собора в Санкт-Петербурге появятся Wi-Fi и камеры наблюдения

Работы по благоустройству сада Смольного собора в Санкт-Петербурге близятся к завершению. Как сообщает газета "Петербургский дневник", специалистам предстояло восстановить историческую планировку сада с учётом современных особенностей, а также сделать зелёную зону более безопасной.

Вокруг храма были установлены новые ливнёвки, гранитный бордюр, а также дорожки и газоны. Теперь Смольный собор украшает новый ассортимент кустарников и деревьев, которые были подобраны на основе архивных материалов.

Не забыли также и о техническом оснащении территории. Так, в парке теперь установлены 14 камер, 12 акустических динамиков с распределённым звуком, а также две Wi-Fi точки доступа в Интернет. Работы по благоустройству завершатся уже завтра, 7 декабря.

"Таким образом, здесь сочетается максимально бережное отношение к экосистеме сада, техническая интеграция системы оповещения и видеонаблюдения, а также учтены потребности для проведения духовно-просветительских мероприятий", — сказала председатель комитета по информатизации и связи Юлия Смирнова.