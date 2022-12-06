Рассекречено 4 пункта из девятого пакета санкций ЕС против России

Новый, девятый, пакет санкций ЕС против России будет включать запреты на инвестиции в горнодобывающий сектор страны и операции ещё с тремя отечественными банками. Об этом узнала газета Financial Times (FT) от информированных источников.

Три инсайдера издания утверждают, что запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор РФ будет иметь исключения для некоторых видов продукции. По их словам, ещё один пункт из новых санкций содержит контроль экспорта технологий, которые, согласно оценке Брюсселя, используются Москвой для поддержки оружейных заводов. Под ограничения могут подпасть и операции с ещё тремя российскими банками, но их названия не раскрываются.

Помимо прочего, в чёрный список собираются включить ещё 180 физлиц. В ЕС хотят обсудить девятый пакет санкций с членами союза в ближайшие дни и прийти к соглашению по нему до конца недели.