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6 декабря, 13:17

Эрдоган назвал север Сирии очагом терроризма

Эрдоган: Турция ликвидирует угрозу терроризма на севере Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях ликвидировать угрозу терроризма, исходящую от севера Сирии.

"Если угроза терроризма исходит с севера Сирии, мы её там и ликвидируем", — сказал турецкий лидер, говоря о планах по проведению наземной операции против сил Рабочей партии Курдистана (РПК), объявленной Анкарой террористической.

Глава республики добавил, что все необходимые и возможные меры принимаются в Идлибе и Кобани.

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Как рассказывал Лайф, Эрдоган заявил, что в ближайшее время Турция очистит в Сирии последние районы, где есть террористы. Ранее Турция нанесла удары по северу Сирии и северу Ирака в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Анкара подозревает РПК.

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ТАСС / MAGO / APAimages

Николь Вербер

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