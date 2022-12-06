Эрдоган назвал север Сирии очагом терроризма
Эрдоган: Турция ликвидирует угрозу терроризма на севере Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях ликвидировать угрозу терроризма, исходящую от севера Сирии.
"Если угроза терроризма исходит с севера Сирии, мы её там и ликвидируем", — сказал турецкий лидер, говоря о планах по проведению наземной операции против сил Рабочей партии Курдистана (РПК), объявленной Анкарой террористической.
Глава республики добавил, что все необходимые и возможные меры принимаются в Идлибе и Кобани.
Как рассказывал Лайф, Эрдоган заявил, что в ближайшее время Турция очистит в Сирии последние районы, где есть террористы. Ранее Турция нанесла удары по северу Сирии и северу Ирака в рамках "воздушной операции против Рабочей партии Курдистана". Она стала ответом на теракт в Стамбуле, в котором Анкара подозревает РПК.
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