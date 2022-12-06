Эрдоган назвал север Сирии очагом терроризма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях ликвидировать угрозу терроризма, исходящую от севера Сирии.

"Если угроза терроризма исходит с севера Сирии, мы её там и ликвидируем", — сказал турецкий лидер, говоря о планах по проведению наземной операции против сил Рабочей партии Курдистана (РПК), объявленной Анкарой террористической.

Глава республики добавил, что все необходимые и возможные меры принимаются в Идлибе и Кобани.