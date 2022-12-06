"Жив-здоров, скоро буду дома": Минобороны показало видео возвращения 60 российских военных из плена

Минобороны РФ показало кадры возвращения на Родину российских военнослужащих из украинского плена. Всем бойцам раздали обувь и тёплую одежду, накормили, а также дали возможность связаться с родными.

Возвращение российских военных на Родину из украинского плена. Видео © Минобороны РФ

"Мама, тётя, всем привет! Всё хорошо. Донецку привет! Жив-здоров, скоро буду дома. Встретили хорошо", — сказал в камеру один из военных.

Многие позвонили домой и наконец успокоили родственников, что они живы, сообщили близким, что с ними всё в порядке. Теперь уж точно.