"Жив-здоров, скоро буду дома": Минобороны показало видео возвращения 60 российских военных из плена
Минобороны показало видео возвращения российских военных на Родину из украинского плена
Минобороны РФ показало кадры возвращения на Родину российских военнослужащих из украинского плена. Всем бойцам раздали обувь и тёплую одежду, накормили, а также дали возможность связаться с родными.
Возвращение российских военных на Родину из украинского плена. Видео © Минобороны РФ
"Мама, тётя, всем привет! Всё хорошо. Донецку привет! Жив-здоров, скоро буду дома. Встретили хорошо", — сказал в камеру один из военных.
Многие позвонили домой и наконец успокоили родственников, что они живы, сообщили близким, что с ними всё в порядке. Теперь уж точно.
"Привет всем моим родным, близким, жене, детям. Всё нормально, нас забрали. Спасибо большое, всё хорошо, всё отлично, надеюсь, скоро буду дома", — обратился к родным ещё один боец.
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Напомним, в конце ноября РФ и Украина обменялись пленными три раза за три дня. 23 ноября состоялся обмен по формуле "35 на 35", 24 ноября — по формуле "50 на 50", а 25 ноября домой вернулись девять российских военных. Также один обмен уже состоялся в декабре: 1 декабря по формуле "50 на 50". А сегодня Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных. Теперь их доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в ведомственных медучреждениях.
Минобороны РФ