Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных

60 российских военных вернулись на родину из украинского плена в результате переговоров с Киевом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении ведомства.