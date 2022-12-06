Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных
60 российских военных вернулись на родину из украинского плена в результате переговоров с Киевом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении ведомства.
Военных доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в ведомственных медучреждениях. Им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.
Напомним, в конце ноября РФ и Украина обменялись пленными три раза за три дня. 23 ноября состоялся обмен по формуле "35 на 35", 24 ноября — по формуле "50 на 50", а 25 ноября домой вернулись девять российских военных. Также один обмен уже состоялся в декабре: 1 декабря по формуле "50 на 50".
LIFE / Павел Баранов