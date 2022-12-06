Капитан полиции сел за руль с бутылкой водки и устроил смертельный таран трёх машин
Полицейский из Балашихи напился и устроил ДТП с тремя авто, одна пассажирка погибла
Последствия аварии на трассе Балашиха – Салтыковка. Фото © Telegram / SHOT
Пьяный полицейский из Балашихи в рабочее время устроил серьёзную аварию. Он сел за руль, выехал на встречку и столкнулся с тремя машинами, в результате чего погибла пассажирка легковушки.
Камеры сняли аварию на трассе Балашиха – Салтыковка. Видео © Telegram / SHOT
Всё произошло, когда 40-летний опер из МУ МВД России "Балашихинское" в гражданской одежде ехал по трассе Балашиха – Салтыковка на личном Range Rover. На дороге что-то пошло не так, и Илья Е. сначала влетел в ГАЗ, потом в Ford, Skoda и напоследок протаранил дерево.
В итоге 44-летняя пассажирка "шкоды" скончалась на месте, а её водителя госпитализировали. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение и переломы. Остальные серьёзно не пострадали. Сам виновник ДТП от медицинского освидетельствования отказался, однако в его "рендже" обнаружили пустую бутылку из-под водки.
"Следователями произведён осмотр места, изъяты подушки безопасности автомобилей, бутылка из-под водки, мобильный телефон. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены водители автомобилей. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", — сообщили в СК РФ.
Возбуждено уголовное дело. Полицейского уже уволили, теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Ранее Лайф писал, что легковушку разорвало от столкновения с автобусом в районе села Успенское на юге Сахалина на трассе Южно-Сахалинск – Холмск. Водитель Subaru Forester выжил, но попал в больницу в тяжёлом состоянии. Пострадал и его пассажир.