Капитан полиции сел за руль с бутылкой водки и устроил смертельный таран трёх машин

Пьяный полицейский из Балашихи в рабочее время устроил серьёзную аварию. Он сел за руль, выехал на встречку и столкнулся с тремя машинами, в результате чего погибла пассажирка легковушки.

Камеры сняли аварию на трассе Балашиха – Салтыковка. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло, когда 40-летний опер из МУ МВД России "Балашихинское" в гражданской одежде ехал по трассе Балашиха – Салтыковка на личном Range Rover. На дороге что-то пошло не так, и Илья Е. сначала влетел в ГАЗ, потом в Ford, Skoda и напоследок протаранил дерево.

В итоге 44-летняя пассажирка "шкоды" скончалась на месте, а её водителя госпитализировали. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение и переломы. Остальные серьёзно не пострадали. Сам виновник ДТП от медицинского освидетельствования отказался, однако в его "рендже" обнаружили пустую бутылку из-под водки.

"Следователями произведён осмотр места, изъяты подушки безопасности автомобилей, бутылка из-под водки, мобильный телефон. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены водители автомобилей. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", — сообщили в СК РФ.