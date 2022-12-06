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6 декабря, 11:18

Капитан полиции сел за руль с бутылкой водки и устроил смертельный таран трёх машин

Полицейский из Балашихи напился и устроил ДТП с тремя авто, одна пассажирка погибла

<p>Последствия аварии на трассе Балашиха – Салтыковка. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Последствия аварии на трассе Балашиха – Салтыковка. Фото © Telegram / SHOT

Пьяный полицейский из Балашихи в рабочее время устроил серьёзную аварию. Он сел за руль, выехал на встречку и столкнулся с тремя машинами, в результате чего погибла пассажирка легковушки.

Камеры сняли аварию на трассе Балашиха – Салтыковка. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло, когда 40-летний опер из МУ МВД России "Балашихинское" в гражданской одежде ехал по трассе Балашиха – Салтыковка на личном Range Rover. На дороге что-то пошло не так, и Илья Е. сначала влетел в ГАЗ, потом в Ford, Skoda и напоследок протаранил дерево.

В итоге 44-летняя пассажирка "шкоды" скончалась на месте, а её водителя госпитализировали. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение и переломы. Остальные серьёзно не пострадали. Сам виновник ДТП от медицинского освидетельствования отказался, однако в его "рендже" обнаружили пустую бутылку из-под водки.

"Следователями произведён осмотр места, изъяты подушки безопасности автомобилей, бутылка из-под водки, мобильный телефон. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены водители автомобилей. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", — сообщили в СК РФ.

Возбуждено уголовное дело. Полицейского уже уволили, теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Ранее Лайф писал, что легковушку разорвало от столкновения с автобусом в районе села Успенское на юге Сахалина на трассе Южно-Сахалинск – Холмск. Водитель Subaru Forester выжил, но попал в больницу в тяжёлом состоянии. Пострадал и его пассажир.

Николь Вербер

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