Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле "60 на 60"
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин анонсировал очередной обмен военнопленными между РФ и Украиной.
"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле "60 на 60", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, в конце ноября РФ и Украина обменялись пленными три раза за три дня. 23 ноября состоялся обмен по формуле "35 на 35", 24 ноября — по формуле "50 на 50", а 25 ноября домой вернулись девять российских военных. Также один обмен уже состоялся в декабре: 1 декабря по формуле "50 на 50".
ТАСС / Егор Алеев