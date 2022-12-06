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6 декабря, 10:59

Пушилин анонсировал обмен пленными с Украиной по формуле "60 на 60"

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин анонсировал очередной обмен военнопленными между РФ и Украиной.

"Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле "60 на 60", — написал он в телеграм-канале.

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Напомним, в конце ноября РФ и Украина обменялись пленными три раза за три дня. 23 ноября состоялся обмен по формуле "35 на 35", 24 ноября — по формуле "50 на 50", а 25 ноября домой вернулись девять российских военных. Также один обмен уже состоялся в декабре: 1 декабря по формуле "50 на 50".

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ТАСС / Егор Алеев

Александра Вишнякова

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