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6 декабря, 10:52

Влашич поделился самым лучшим воспоминанием о Гинере

Влашич рассказал о лучшем воспоминании, связанном с президентом ЦСКА Гинером

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич поделился с изданием "Спорт-Экспресс" одним из самых ярких моментов из прошлого, связанным с президентом ЦСКА Евгением Гинером.

"Иногда он заходил к нам в раздевалку. Но самое лучшее воспоминание: после победы над "Реалом"! Он пришёл как босс и поздравлял всех нас с победой. Ещё он сказал продолжать в том же духе. Это лучшее воспоминание о нём", — рассказал Влашич, отвечая на вопрос о своих лучших воспоминаниях о Гинере.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год: за армейцев полузащитник провёл 108 матчей, забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.

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Ранее Влашич поделился эмоциями после отстранения России с ЧМ-2022. Футболист рассказал, что жил в Москве целых три года, и назвал это прекрасным временем.

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ТАСС / imago images / Sportimage

Ирина Фальке

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