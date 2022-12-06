Влашич поделился самым лучшим воспоминанием о Гинере

"Иногда он заходил к нам в раздевалку. Но самое лучшее воспоминание: после победы над "Реалом"! Он пришёл как босс и поздравлял всех нас с победой. Ещё он сказал продолжать в том же духе. Это лучшее воспоминание о нём", — рассказал Влашич, отвечая на вопрос о своих лучших воспоминаниях о Гинере.