Влашич поделился самым лучшим воспоминанием о Гинере
Влашич рассказал о лучшем воспоминании, связанном с президентом ЦСКА Гинером
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич поделился с изданием "Спорт-Экспресс" одним из самых ярких моментов из прошлого, связанным с президентом ЦСКА Евгением Гинером.
"Иногда он заходил к нам в раздевалку. Но самое лучшее воспоминание: после победы над "Реалом"! Он пришёл как босс и поздравлял всех нас с победой. Ещё он сказал продолжать в том же духе. Это лучшее воспоминание о нём", — рассказал Влашич, отвечая на вопрос о своих лучших воспоминаниях о Гинере.
Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год: за армейцев полузащитник провёл 108 матчей, забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.
Ранее Влашич поделился эмоциями после отстранения России с ЧМ-2022. Футболист рассказал, что жил в Москве целых три года, и назвал это прекрасным временем.
ТАСС / imago images / Sportimage