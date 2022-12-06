Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до восьми
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Нижневартовске тела ещё двух погибших в результате взрыва газа. Таким образом, официально подтверждена гибель восьми человек. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко.
"Из-под завалов дома № 6А на улице Мира извлекли ещё двоих человек. На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек", — написал мэр в телеграм-канале.
Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки.
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