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6 декабря, 10:46

Число погибших при взрыве газа в Нижневартовске возросло до восьми

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Нижневартовске тела ещё двух погибших в результате взрыва газа. Таким образом, официально подтверждена гибель восьми человек. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

"Из-под завалов дома № 6А на улице Мира извлекли ещё двоих человек. На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек",  написал мэр в телеграм-канале.

Газовый баллон, взорвавшийся в Нижневартовске, житель дома готовил для рыбалки

Газовый баллон, взорвавшийся в Нижневартовске, житель дома готовил для рыбалки

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске произошёл взрыв бытового газа в жилом доме на улице Мира. В результате обрушился один подъезд. Дом не газифицирован. В городе объявили режим ЧС. Согласно выводам экспертов, причиной трагедии стал взрыв баллона, который один из жителей готовил для рыбалки.

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Telegram / "ЧП Нижневартовск | Происшествия"

Александра Вишнякова

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